Украинский воин-кикбоксер подорвался на мине и теперь борется за жизнь
Сергей Лысюк подорвался на мине во время боевого задания.
Многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Сергей Лысюк находится в реанимации.
Заслуженный мастер спорта Украины подорвался на мине во время выполнения боевого задания на донецком направлении.
В результате трагедии Лысюк получил тяжелые травмы, спортсмену пришлось ампутировать ногу.
Родные и друзья попросили помощи у волонтеров и небезразличных людей. За сутки удалось собрать более полумиллиона гривен на лечение.
Ранее, напомним, Ястремская жестко раскритиковала допуск росиянок на турниры WTA/
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