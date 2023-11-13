Украинский воин-кикбоксер подорвался на мине и теперь борется за жизнь

Сергей Лысюк подорвался на мине во время боевого задания.

Многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Сергей Лысюк находится в реанимации.

Заслуженный мастер спорта Украины подорвался на мине во время выполнения боевого задания на донецком направлении.

В результате трагедии Лысюк получил тяжелые травмы, спортсмену пришлось ампутировать ногу.

Родные и друзья попросили помощи у волонтеров и небезразличных людей. За сутки удалось собрать более полумиллиона гривен на лечение.

Ранее, напомним, Ястремская жестко раскритиковала допуск росиянок на турниры WTA/

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