iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ястремская: Хотела бы иметь пистолет во время матчей с россиянками

Украинская теннисистка выразила недовольство решением WTA допускать россиянок к участию на турнирах.
Сегодня, 12:00
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Четвертая ракетка Украины Даяна Ястремская пообщалась с прессой накануне матчей сборной Украины на турнире Билли Джин Кинг.

Украинка жестко проехалась по WTA, которая так и не решилась забанить теннисисток из страны-террористки.

"Кто больше всего нуждается в напоминании, что война продолжается, так это WTA. Они первыми забыли, что идет война. Больше всего меня раздражает их позиция по поводу разрешения российским теннисисткам участвовать в турнирах", - цитирует Даяну БТУ.

"Теннис - один из немногих видов спорта, где такая ситуация. И это доводит меня до отчаяния. Тем более, что некоторые россияне даже не скрывают свою поддержку агрессии против Украины".

"Было столько раз, когда я сообщала WTA, что россиянка публично поддерживает путина. Обещали посмотреть, но ничего - молчание. WTA постоянно обещает расследовать подобные инциденты, принимать какие-то меры, но потом тишина. Невероятно. Больше никто об этом даже не говорит".

Источник: Getty Images

Даяна указала на то, что в других видах спорта подобная ситуация выглядит куда лучше, чем в теннисе.

"Но я не буду молчать, я буду продолжать об этом говорить. Почему россиян не так много в других видах спорта? Потому что это нормальные организации. Но не WTA".

"Нельзя сказать, что теннис - это оружие в наших руках. Миссия спорта - объединять людей, сообщества, поэтому я думаю о теннисе, когда выхожу на площадку. Но если я играю против россиянок, то я думаю о том, что хотела бы иметь при себе пистолет".

"Что мы чувствуем, когда нам приходится играть с россиянками? Представьте себе, что на вас напали и вам приходится выходить на корт с представителем этой страны. Что бы вы чувствовали, зная, что в вашей стране погибло много людей? В Украине происходит геноцид, и это несправедливо, что мы должны продолжать с ними играть".

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила, что она планирует выступить на Australian Open-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война война с россией Даяна Ястремская

Статьи по теме

Украина - Нидерланды: Калинина и Ламенс откроют матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг Украина - Нидерланды: Калинина и Ламенс откроют матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
УПЛ: Колос и Минай откроют 14-й тур УПЛ: Колос и Минай откроют 14-й тур
Луческу не исключает варианта с возвращением на россию Луческу не исключает варианта с возвращением на россию
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Теннис13:50
Украина - Нидерланды: Калинина и Ламенс откроют матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Украина13:45
Милан, Динамо, Украина: Шевченко рассказал о самых любимых моментах в своей карьере
Теннис13:14
Экс-первая ракетка мира возвращается к соревнованиям после 15-месячного отсутствия
Формула 112:56
Алонсо: В других командах во время неудач все начинают обвинять друг друга
Бокс12:42
Промоутер Усика признался, когда понял, что бой с Фьюри перенесут
Европа12:33
Челси одним видео подставил Стерлинга, которому теперь грозит дисквалификация
Бокс12:04
Менеджер рассказал, когда Чжилей может получить титульный бой
Теннис12:00
Ястремская: Хотела бы иметь пистолет во время матчей с россиянками
Европа11:31
Вдова звезды испанского футбола обнаружила душераздирающее письмо через годы после его смерти
Лига Европы11:11
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK