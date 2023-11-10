Ястремская: Хотела бы иметь пистолет во время матчей с россиянками

Четвертая ракетка Украины Даяна Ястремская пообщалась с прессой накануне матчей сборной Украины на турнире Билли Джин Кинг.

Украинка жестко проехалась по WTA, которая так и не решилась забанить теннисисток из страны-террористки.

"Кто больше всего нуждается в напоминании, что война продолжается, так это WTA. Они первыми забыли, что идет война. Больше всего меня раздражает их позиция по поводу разрешения российским теннисисткам участвовать в турнирах", - цитирует Даяну БТУ.

"Теннис - один из немногих видов спорта, где такая ситуация. И это доводит меня до отчаяния. Тем более, что некоторые россияне даже не скрывают свою поддержку агрессии против Украины".

"Было столько раз, когда я сообщала WTA, что россиянка публично поддерживает путина. Обещали посмотреть, но ничего - молчание. WTA постоянно обещает расследовать подобные инциденты, принимать какие-то меры, но потом тишина. Невероятно. Больше никто об этом даже не говорит".

Источник: Getty Images

Даяна указала на то, что в других видах спорта подобная ситуация выглядит куда лучше, чем в теннисе.



"Но я не буду молчать, я буду продолжать об этом говорить. Почему россиян не так много в других видах спорта? Потому что это нормальные организации. Но не WTA".

"Нельзя сказать, что теннис - это оружие в наших руках. Миссия спорта - объединять людей, сообщества, поэтому я думаю о теннисе, когда выхожу на площадку. Но если я играю против россиянок, то я думаю о том, что хотела бы иметь при себе пистолет".

"Что мы чувствуем, когда нам приходится играть с россиянками? Представьте себе, что на вас напали и вам приходится выходить на корт с представителем этой страны. Что бы вы чувствовали, зная, что в вашей стране погибло много людей? В Украине происходит геноцид, и это несправедливо, что мы должны продолжать с ними играть".

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила, что она планирует выступить на Australian Open-2024.

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