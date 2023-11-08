Свитолина заявила, что выступит на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) рассказала, когда вернется на корт.

Спортсменка практически восстановилась от травмы и уже в скоре будет тренироваться.

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"Уже через одну-две недели начну тренировки, очень этого жду, ведь два месяца ничего такого не делала на корте", - сказала Свитолина в интервью Суспільне Спорт.

Отмечается, что Свитолина будет выступать на Australian Open, однако пока неизвестно, будет ли это ее первый турнир по возвращении или она сыграет на каких-то соревнованиях до этого.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января.

Ранее Свитолина назвала свой один из самых ярких моментов сезона, упомянув матч с представительницей страны-агрессора.

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