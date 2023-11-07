Свитолина назвала свой один из самых ярких моментов сезона – матч с представительницей страны-агрессора

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№25 WTA) подвела итоги сезона.

По словам спортсменки, матч с белоруской викторией азаренко стал одним из самых памятных в текущем году.

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"Поддержка на Уимблдоне была просто невероятной. Она подтолкнула меня к тому, чтобы сыграть в свой лучший теннис. Многие украинцы чувствуют, что Великобритания - их второй дом, поэтому между нами была настолько особенная связь.

Матч против Азаренко (в четвертом круге Уимблдона - прим.) стал одним из самых ярких моментов моей карьеры. Я была чрезвычайно счастливой после него", - приводит слова Свитолиной Daily Mail.

Напомним, украинка прошла азаренко, а затем выбила в четвертьфинале первую ракетку мира Игу Швьонтек. Свитолина вылетела из турнира в полуфинале, проиграв будущей победительнице Маркете Вондроушовой.

Ранее сообщалось, что Швентек стала победительницей Итогового турнира WTA.

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