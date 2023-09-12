Свитолина трогательно обратилась к фанатам в свой день рождения

Во вторник, 12 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина празднует свое 29-летие.

Украинская теннисистка опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к своим подписчикам.

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"Мне официально исполнилось 29 сегодня. Теперь, когда я переступила порог своего последнего года 20-летнего периода, меня переполняют разные эмоции - восторг, ожидание и немного ностальгия. Но самое важное, это то, что я готова принять все приключения и возможности, которые ждут впереди.

Поэтому праздную этот особенный день с радостью, смехом и в компании близких. Спасибо, что вы - часть этого невероятного путешествия и выпьем, чтобы эти 29 стали лучшими", - написала Свитолина.

Ранее сообщалось, что украинка высказалась о вылете с US Open.

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