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"Смесь всего": Свитолина высказалась о вылете с US Open

Украинка заявила, что не смогла соответствовать уровню соперницы.
Сегодня, 11:18
Элина Свитолина
Элина Свитолина

В рамках третьего круга открытого чемпионата США по теннису Элина Свитолина вылетела с турнира, проиграв Джессике Пегуле.

Свитолина высказалась о своем вылете с турнира. По словам украинки, она не смогла соответствовать уровню первой ракетки США.

"Мне было немного тяжело физически, я была не такой свежей, как в предыдущих матчах. Это смесь всего. Она хорошо пробивала по мячу, выигрывала важные очки и хорошо подавала.

Я не смогла соответствовать ее уровню, хоть мы и провели 3 сета. Почувствовала, что она улучшила игру в 3-м сете - я не дотянула", - заявила Элина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Элина Свитолина

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