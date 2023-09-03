"Смесь всего": Свитолина высказалась о вылете с US Open

В рамках третьего круга открытого чемпионата США по теннису Элина Свитолина вылетела с турнира, проиграв Джессике Пегуле.

Свитолина высказалась о своем вылете с турнира. По словам украинки, она не смогла соответствовать уровню первой ракетки США.

"Мне было немного тяжело физически, я была не такой свежей, как в предыдущих матчах. Это смесь всего. Она хорошо пробивала по мячу, выигрывала важные очки и хорошо подавала.

Я не смогла соответствовать ее уровню, хоть мы и провели 3 сета. Почувствовала, что она улучшила игру в 3-м сете - я не дотянула", - заявила Элина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!