Швентек стала победительницей Итогового турнира WTA и вернула статус первой ракетки мира

Польская теннисистка уверенно разобралась с Пегулой и завершит сезон на вершине рейтинга.

В ночь на вторник, 7 ноября, в мексиканском Канкуне состоялся финальный матч Итогового турнира WTA, победу в котором праздновала вторая ракетка мира Ига Швентек.

В решающем противостоянии, продолжавшимся один час, польская теннисистка в двух сетах уверенно разобралась с пятой представительницей рейтинга Джессикой Пегулой из США, отдав сопернице всего один гейм - 6:1, 6:0.

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Этот триумф на Итоговом турнире WTA стал для 22-летней польки первым в ее карьере.

Итоговый турнир WTA. Финал

Ига Швентек (Польша, 2) - Джессика Пегула (США, 5) 6:1, 6:0

Также благодаря победе на Итоговом турнире WTA Швентек вернется на первое место в рейтинге, сместив оттуда "нейтралку" Арину Сабаленка. Польская теннисистка второй год подряд завершит сезоне в статусе первой ракетки мира.

Этот титул стал для Швентек 17-м в карьере и шестым в нынешнем сезоне.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Итогового турнира WTA 2023 года.

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