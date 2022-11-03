Итоговый турнир-2022 (WTA). Участницы, расписание и результаты
В американскому городе Форт-Ворт в штате Техас проходит женский Итоговый турнир 2022 года, на котором выступают лучшие теннисистки прошедшего сезона.
Чемпионка одиночного турнира заработает как минимум 1 240 000 долларов США. Плюс за победу в каждом отдельном поединке теннисистки зарабатывают дополнительные 110 000 долларов.
Участницы итогового турнира 2022 года
Традиционно на турнир пробились девушки, которые занимают наивысшие места в мировом рейтинге WTA, именно они стали участницами Итогового-2022.
- Ига Швентек (Польша)
- Онс Жабер (Тунис)
- Джессика Пегула (США)
- Коко Гауфф (США)
- Мария Сакари (Греция)
- Каролин Гарсия (Франция)
- Арина Сабаленка (нейтральный статус)
- Дария Касаткина (нейтральный статус)
Расписание и результаты матчей
Группа А (Группа Трейси Остин)
2 ноября, 00:00 | Швентек - Касаткина 6:2, 6:3
2 ноября, 02:00 | Гофф - Гарсия 4:6, 3:6
4 ноября, 00:00 | Швентек - Гарсия
4 ноября, 02:00 | Гофф - Касаткина
5 ноября, -:- | Гарсия - Касаткина
5 ноября, -:- | Швентек - Гофф
- Гарсия - 1
- Швентек - 1
- Касаткина - 0
- Гофф - 0
Группа B (Группа Нэнси Ричи)
1 ноября, 00:00 | Пегула - Саккари 6:7(6), 6:7(4)
1 ноября, 02:00 | Жабер - Сабаленка 6:3, 6:7(5), 5:7
3 ноября, 00:00 | Жабер - Пегула 1:6, 6:3, 6:3
3 ноября, 02:00 | Саккари - Сабаленка 6:2, 6:4
4 ноября, 22:30 | Пегула - Сабаленка
5 ноября, 02:00 | Жабер - Саккари
- Саккари - 2
- Сабаленка - 1
- Жабер - 1
- Пегула - 0
По две лучшие теннисистки из каждой группы пройдут в полуфиналы турнира. Расписание плей-офф будет доступно позже.