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Итоговый турнир-2022 (WTA). Участницы, расписание и результаты

ISPORT представляет календарь матчей т результаты поединков женского итогового турнира.
Сегодня, 09:27
Ига Швентек / Getty Images
Ига Швентек / Getty Images
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В американскому городе Форт-Ворт в штате Техас проходит женский Итоговый турнир 2022 года, на котором выступают лучшие теннисистки прошедшего сезона.

Чемпионка одиночного турнира заработает как минимум 1 240 000 долларов США. Плюс за победу в каждом отдельном поединке теннисистки зарабатывают дополнительные 110 000 долларов.

Участницы итогового турнира 2022 года

Традиционно на турнир пробились девушки, которые занимают наивысшие места в мировом рейтинге WTA, именно они стали участницами Итогового-2022. 

  • Ига Швентек (Польша)
  • Онс Жабер (Тунис)
  • Джессика Пегула (США)
  • Коко Гауфф (США)
  • Мария Сакари (Греция)
  • Каролин Гарсия (Франция)
  • Арина Сабаленка (нейтральный статус)
  • Дария Касаткина (нейтральный статус)

Расписание и результаты матчей

Группа А (Группа Трейси Остин)

2 ноября, 00:00 | Швентек - Касаткина 6:2, 6:3
2 ноября, 02:00 | Гофф - Гарсия 4:6, 3:6

4 ноября, 00:00 | Швентек - Гарсия
4 ноября, 02:00 | Гофф - Касаткина

5 ноября, -:- | Гарсия - Касаткина
5 ноября, -:- | Швентек - Гофф

  1. Гарсия - 1 
  2. Швентек - 1 
  3. Касаткина - 0
  4. Гофф - 0

Группа B (Группа Нэнси Ричи)

1 ноября, 00:00 | Пегула - Саккари 6:7(6), 6:7(4)
1 ноября, 02:00 | Жабер - Сабаленка 6:3, 6:7(5), 5:7

3 ноября, 00:00 | Жабер - Пегула 1:6, 6:3, 6:3
3 ноября, 02:00 | Саккари - Сабаленка 6:2, 6:4

4 ноября, 22:30 | Пегула - Сабаленка
5 ноября, 02:00 | Жабер - Саккари

  1. Саккари - 2
  2. Сабаленка - 1
  3. Жабер - 1
  4. Пегула - 0

По две лучшие теннисистки из каждой группы пройдут в полуфиналы турнира. Расписание плей-офф будет доступно позже.

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