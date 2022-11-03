Итоговый турнир-2022 (WTA). Участницы, расписание и результаты

В американскому городе Форт-Ворт в штате Техас проходит женский Итоговый турнир 2022 года, на котором выступают лучшие теннисистки прошедшего сезона.

Чемпионка одиночного турнира заработает как минимум 1 240 000 долларов США. Плюс за победу в каждом отдельном поединке теннисистки зарабатывают дополнительные 110 000 долларов.

Участницы итогового турнира 2022 года

Традиционно на турнир пробились девушки, которые занимают наивысшие места в мировом рейтинге WTA, именно они стали участницами Итогового-2022.

Ига Швентек (Польша)

Онс Жабер (Тунис)

Джессика Пегула (США)

Коко Гауфф (США)

Мария Сакари (Греция)

Каролин Гарсия (Франция)

Арина Сабаленка (нейтральный статус)

Дария Касаткина (нейтральный статус)

Расписание и результаты матчей

Группа А (Группа Трейси Остин)

2 ноября, 00:00 | Швентек - Касаткина 6:2, 6:3

2 ноября, 02:00 | Гофф - Гарсия 4:6, 3:6

4 ноября, 00:00 | Швентек - Гарсия

4 ноября, 02:00 | Гофф - Касаткина

5 ноября, -:- | Гарсия - Касаткина

5 ноября, -:- | Швентек - Гофф

Гарсия - 1 Швентек - 1 Касаткина - 0 Гофф - 0

Группа B (Группа Нэнси Ричи)

1 ноября, 00:00 | Пегула - Саккари 6:7(6), 6:7(4)

1 ноября, 02:00 | Жабер - Сабаленка 6:3, 6:7(5), 5:7

3 ноября, 00:00 | Жабер - Пегула 1:6, 6:3, 6:3

3 ноября, 02:00 | Саккари - Сабаленка 6:2, 6:4

4 ноября, 22:30 | Пегула - Сабаленка

5 ноября, 02:00 | Жабер - Саккари

Саккари - 2 Сабаленка - 1 Жабер - 1 Пегула - 0

По две лучшие теннисистки из каждой группы пройдут в полуфиналы турнира. Расписание плей-офф будет доступно позже.