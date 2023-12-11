Scottish Open: украинец против чемпиона мира и фаворит Трамп – анонс турнира

С 11 по 17 декабря в шотландском Эдинбурге в Meadowbank Sports Centre пройдет третий турнир Home Nations Series.

Призовой фонд и формат турнира

Общий призовой фонд турнира составляет £427,000. Все снукеристы, которые пройдут первый раунд получат £3'000, второй – £4'500, а участники 1/8 финала объяснят свой счет на £7'500. Четвертьфиналисты заработают по £11'000, участники полуфинала – £17'500, а финалисты удвоят эту сумму. Победитель турнира получит чек на £80'000. Отдельный бонус для игрока, который выполнит самый высокий брейк, составит £5'000.

Формат турнира предусматривает, что все матчи в 1/8 финала пройдут в формате до четырех выигранных фреймов одним из снукеристов. Для победы в четвертьфинале нужно выиграть пять партий, а в полуфинале – шесть. Финал разыграют в формате best of 17, то есть до 9 выигранных фреймов.

История турнира

Считается, что турнир начинает свою историю с 1982 года и назывался тогда International Championship. Первым победителем турнира стал Стив Дэвис, завоевавший потом еще пять трофеев и рекордсмен Scottish Open. Среди действующих игроков рекордсменом с тремя титулами Стивен Гендри (да, он еще официально является действующим игроком и имеет статус профессионала).

Прошлогодний турнир выиграл Гарри Уилсон, разгромивший в финале Джо О'Коннора со счетом 9:2. А лучшим брейком прошедшего турнира стал максимум Джадда Трампа в матче 1/32 финала против Митчелла Манна. Это был восьмой максимум в истории турнира, до этого максимумы делали Стивен Магвайр, Ронни О'Салливан, Курт Мафлин, Цао Юпен, Джон Хиггинс, Чжоу Юэлун и Сяо Гуодун. В прошлом году был установлен рекорд по сотням на Scottish Open – 111 серий.

Источник: Getty Images

Борьба в сезонном рейтинге

Турнир в Шотландии стратегически важен для сезонного рейтинга. Топ-16 мира для участия в Мастерс определили по итогам UK Championship, а следующий рейтинговый турнир после Scottish Open – World Grand Prix, на котором сыграет 32 лучших спортсмена по сезонному рейтингу.

Сейчас за пределами тридцати двух лучших находятся Лука Бресель, Кайрен Уилсон, Гарри Уилсон и Нил Робертсон, отказавшийся от участия в турнире в Эдинбурге. Также под угрозой пропустить World Grand Prix находится Роберт Милкинс.

Источник: Getty Images

Лука Бресель завтра начнет свой путь на турнире матчем против Юлиана Бойко, который прекрасно проявил себя на Shoot-out и имеет шансы обыграть чемпиона мира. Кайрен и Гарри сыграют первые матчи против Доргхама и Слессора соответственно, а Роберт Милкинс сыграет с Марком Дэвисом.

Фавориты турнира

Главным фаворитом турнира является лидер сезона Джадд Трамп, который в этой кампании может замахнуться на свой рекорд по количеству выигранных рейтинговых турниров. В сезоне-2019/20 Трамп выиграл шесть турниров, в этом уже имеет три титула, а еще даже не прошло и половины сезона.

Источник: Getty Images

Марк Аллен выиграл турнир Shoot-out и теперь на победной волне может продемонстрировать свой лучший снукер, а в праймовой форме обыграть Аллена могут единицы.

Ронни О'Салливан по традиции входит в фавориты, но Ронни - человек настроения, а мотивацию на такие турниры О'Салливан находит очень редко.

Прогноз на победителя: Джадд Трамп

Роман Дидук

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