Плей-ин НБА: календарь и результаты матчей
ISPORT рассказывает об участниках предфинальной стадии баскетбольного сезона.
Завершился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации, что позволило определить все пары участников play-in турнира.
Также определился календарь матчей, которые определят четыре последние команды, которые выйдут в плей-офф.
Расписание и результаты матчей плей-ин
Первый раунд
Плей-ин на Западе
- 11 апреля - Лейкерс (7) – Миннесота (8)
- 11 апреля - Новый Орлеан (9) – Оклахома (10)
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Плей-ин на Востоке
- 12 апреля - Майами (7) – Атланта (8)
- 12 апреля - Торонто (9) – Чикаго (10)
Отметим, что победитель пары, где играют 7 и 8 команда, отправится в плей-офф, а проигравший сыграет с победителем матча между 9 и 10 командами. Проигравший из последней пары - вылетит.