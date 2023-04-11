Плей-ин НБА: календарь и результаты матчей

Завершился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации, что позволило определить все пары участников play-in турнира.

Также определился календарь матчей, которые определят четыре последние команды, которые выйдут в плей-офф.

Расписание и результаты матчей плей-ин

Первый раунд

Плей-ин на Западе

11 апреля - Лейкерс (7) – Миннесота (8)

11 апреля - Новый Орлеан (9) – Оклахома (10)

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Плей-ин на Востоке

12 апреля - Майами (7) – Атланта (8)

12 апреля - Торонто (9) – Чикаго (10)

Отметим, что победитель пары, где играют 7 и 8 команда, отправится в плей-офф, а проигравший сыграет с победителем матча между 9 и 10 командами. Проигравший из последней пары - вылетит.