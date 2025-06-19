"Если произойдет, то будет классно": Магучих назвала основную цель на сезон

Ярослава ждет своего дня рождения, который будет отмечать во время турнира в Токио.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих высказалась о текущем сезоне.

По словам спортсменки, она нацелена на чемпионат мира в Токио.

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"На этот этап в Париж и вообще сейчас у нас нет такого, что я должна прыгнуть этакую-то высоту, просто надо отточить еще раз разбег, навыки, чтобы быть готовой.

Все-таки основной старт – это чемпионат мира в Токио, кстати, там буду отмечать свой день рождения. Потому мы готовимся к ЧМ, показывать основной результат хочется там.

Но да, оно бывает: все звезды сложились, оп — и прыгнула и если это произойдет раньше, то будет классно", - сказала Магучих для Суспільне Спорт.

Этап Бриллиантовой лиги в Париже пройдет 20 июня. Чемпионат мира в Токио состоится 13-21 сентября.

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