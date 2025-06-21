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"Есть над чем работать": Магучих прокомментировала второе место в Париже

Украинка не смогла выиграть золото на этапе Бриллиантовой лиги.
Сегодня, 08:57       Автор: Митя Шитко
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинка Ярослава Магучих высказалась о том, что заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

По словам спортсменки, оне недовольна своим выступлением, однако продолжит улучшать свои прыжки.

"Были не те прыжки, которых я ожидала, но ничего. Есть над чем работать. 1,97 м прыгнула с первой попытки. Готовимся дальше, будем анализировать и делать выводы. До планки долетала, но надо думать и тренироваться

В прыжках в высоту все зависит от разбега, от первых шагов. Хороший прыжок – это хороший разбег, поэтому нужно скомпоновать все. Надо все это перенести на легкий прыжок".

Ярослава призналась, что не послушала своего тренера во время выступления.

"Разбег мы сменили давно, еще год назад. Но сейчас формируются сила и скорость, которые следует перенести по ощущениям в правильную сторону. Над этим будем работать, есть еще время. На высоте 2,0 м медленно бежала по разбегу – и все.

На самом деле тренер сразу предложила после 1,91 м перенести на 1,97 м. Но я решила, что нужно прыгать на 1,94 м и почувствовать свой разбег.

Две попытки неудачно сделала, и для меня это было немного смешно — не та высота, на которой нужно допускать такие ошибки. Поэтому я решила перенести последнюю попытку на 1,97 м. Терять уже было нечего, поэтому я настроилась и прыгнула.

Не хватило до двух метров, хотя третья попытка была очень близка и мне понравилась. Но ничего", - сказала Магучих для Суспільне Спорт.

Ранее Магучих объяснила, почему не выиграла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

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