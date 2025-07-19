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"Нет ничего страшного": Магучих прокомментировала неудачное выступление на этапе Бриллиантовой лиги

Украинка не расстраивается из-за провала.
Вчера, 22:54       Автор: Василий Медвидь

В рамках этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин.

Украинка Ярослава Магучих не смогла попасть в топ-3 по результатам, прыгнув на 1,93 м. После окончания соревнований спортсменка прокомментировала свою неудачу.

"Думаю, паниковать сейчас не стоит. Конечно, хочется прыгать выше, потому что это не те результаты. Последние два старта — не те результаты, на которые я способна.

Но в этом нет ничего страшного. Будем тренироваться и готовиться. Главный старт — чемпионат мира, будем проводить подготовку к нему", — сказала Магучих.

Напомним, что Магучих осталась без награды на этапе Бриллиантовой лиги впервые с 2022.

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