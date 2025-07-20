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«Сидишь, смотришь - оп и все»: Магучих поздравила Усика с победой над Дюбуа

Украинка отметила триумф соотечественника.
Сегодня, 14:59       Автор: Василий Медвидь

Ярослава Магучих в комментарии Суспільне Спорт высказалась о триумфе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

По словам легкоатлетки, бой был «очень красивым и очень быстрым».

"Это было очень красиво, очень быстро. Ты как будто сидишь, смотришь — оп, и все, мы выиграли, Украина выиграла, Усик выиграл. Это было просто классно».

Спортсменка выразила восторг тем, что такие события, как бой Усика, имеют объединяющий характер.

«Очень круто, что такие события объединяют украинцев — много украинцев пришло поддержать. Надеюсь, что когда-нибудь легкая атлетика будет на таком же уровне, когда люди будут приходить болеть с таким же энтузиазмом", — добавила прыгунья в высоту.

Напомним, ранее Магучих не попала в топ-3 этапа Бриллиантовой лиги.

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