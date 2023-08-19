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Судьи ЧМ-2023 по легкой атлетики отреагировали на протест Украины по заступу Бех-Романчук

Украинка не была допущена в финал.
Сегодня, 19:23
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

Марина Бех-Романчук окончательно осталась без финала ЧМ-2023 по прыжкам в длину. 

Напомним, что украинка стала одной из двух спортсменок, у которых не было удачных попыток, однако украинская команда подала протест на заступ Марины.

По итогу апеляционное жюри ЧМ отклонило протест. После полуторачасвого обуждения и просмотра эпизода судьи решили все же не допустить украинку.

Напомним, на ISPORT доступен календарь и результаты украинцев на ЧМ-2023 по легкой атлетике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марина бех-романчук

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