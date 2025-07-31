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Шахматист NaVi пробился в плей-офф EWC-2025

Нодирбек Абдусатторов в решающем матче одолел Ян-Криштофа Дуду.
Сегодня, 09:24       Автор: Андрей Безуглый
Нодирбек Абдусатторов / Getty Images
Нодирбек Абдусатторов / Getty Images

Шахматист Нодирбек Абдусатторов, представляющий NaVi, пробился в плей-офф Esports World Cup.

В первом же раунде в группе узбек попал на Магнуса Карлсена, которому уступил 0.5:1.5, однако далее обыграл Фабиано Каруану 2:1.

В решающем матче Абдусатторову противостоял поляк Ян-Криштоф Дуда, представляющий Twisted Minds.

После ниьчей 1:1 все решалось в третьем матче, который поляк начал ошибочным дебютом и сразу же сдался. Абдусатторов предложил переиграть партию, но Дуда признал свою ошибку и поражение.

В первом раунде плей-офф Абдусатторову предстоит сыграть против Алирезы Фируджы из Team Falcons. Матч начнется 31 июля в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, что завтра также состоится гранд-финал CCT по Dota 2, где за победу будет бороться украинский коллектив.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi

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