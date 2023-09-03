Сестры Музычук не вошли в состав сборной Украины на командный ЧМ
Шахматисткам не удалось договориться с федерацией.
С 5 по 11 сентября в Польше пройдет командный чемпионат мира по шахматам среди женщин.
В турнире примут участие 12 стран, которые будут разделены на две группы.
Сборная Украины попала в группу А, где нашим спортсменкам будут противостоять сборные Индии, Грузии, Франции, Казахстана и Египта.
Однако главной сенсацией стало отстутствие в составе сборной сестер Музычук.
В состав украинской сборной вошли Анна Ушенина, Наталья Букса, Инна Гапоненко, Наталья Жукова, Анастасия Рахмангулова, Елизавета Гребенщикова, капитан - Михаил Бродский.
Напомним, что на кубке мира по шахаматам Анна Музычук взяла бронзовую медаль.
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