Сестры Музычук не вошли в состав сборной Украины на командный ЧМ

Шахматисткам не удалось договориться с федерацией.

С 5 по 11 сентября в Польше пройдет командный чемпионат мира по шахматам среди женщин.

В турнире примут участие 12 стран, которые будут разделены на две группы.

Сборная Украины попала в группу А, где нашим спортсменкам будут противостоять сборные Индии, Грузии, Франции, Казахстана и Египта.

Однако главной сенсацией стало отстутствие в составе сборной сестер Музычук.

В состав украинской сборной вошли Анна Ушенина, Наталья Букса, Инна Гапоненко, Наталья Жукова, Анастасия Рахмангулова, Елизавета Гребенщикова, капитан - Михаил Бродский.

Напомним, что на кубке мира по шахаматам Анна Музычук взяла бронзовую медаль.

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