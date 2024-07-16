Сестры Музычук не вошли в состав Украины на Всемирную шахматную Олимпиаду

Названы спортсмены, которые выступят в Будапеште.

Федерация шахмат Украины объявила состав команды на Всемирную шахматную Олимпиаду.

Состав мужской сборной: Андрей Волокитин, Василий Иванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарев, Игорь Коваленко, капитан – Александр Белявский.

Состав женской команды: Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Наталья Букса, Инна Гапоненко, Евгения Долуханова, капитан – Михаил Бродский.

Отметим, что в состав сборной не вошли Мария и Анна Музычук.

Шахматная Олимпиада пройдет с 10 по 23 сентября в Будапеште.

Ранее Ротань назвал проблему олимпийской сборной Украины.

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