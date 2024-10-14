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Экс-украинский гроссмейстер был дисквалифицирован с турнира за мошенничество

Кирилл Шевченко попался на горячем.
Сегодня, 20:03
Кирилл Шевченко / chess.com
Кирилл Шевченко / chess.com

Бывший украинский шахматист Кирилл Шевченко был дисквалифицирован с командного турнира в Испании.

22-летний гроссмейстер, занимающий 69-ю строчку в мировом рейтинге, с январе 2023 года выступает под флагом Румынии.

Именно с румынской командой он принял участие в командном турнире Spanish Team Championship, откуда был исключен за мошенничество.

Арбитры стали подозревать шахматиста после того, как он слишком часто стал пользоваться уборной, часто не спрашивая разрешения судей.

Кроме того, как сказали очевидцы, Шевченко всегда пользовался одной конкретной кабинкой. Если та была занята, он не шел в свободную, а ждал, пока освободиться нужная ему.

После обыска уборной был обнаружен мобильный телефон с запиской, написанной на испанском, предположительно, самим Шевченко: "Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на звонок!".

После этого арбитра турнира приняли решение аннулировать все результаты шахматиста, засчитав ему поражения,а его самого дисквалифицировать с турнира.

Ранее также Ярослава Магучих была номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира.

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