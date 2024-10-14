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Марсель может подписать еще одного игрока с сомнительной репутацией

Агент Артура ведет переговоры с французским клубом.
Сегодня, 20:30
Артур Мело / Getty Images
Артур Мело / Getty Images

Представитель хавбека Ювентуса Артура заявил, что ведет переговоры с Марселем.

Федерико Пасторелло признался, что ведет переговоры с французским клубом касательно трансфера полузащитника.

Напомним, Артур не сумел пробиться в основу ни Ювентуса, ни ранее Ливерпуля. В этом сезоне хавбек еще ни разу не появился на поле.

"Нам нужно найти решение. Он не играет, и это грустно.

Мы вели переговоры с Марселем – он мог бы быть интересен Роберто Де Дзерби из-за своих навыков.

Но это нелегко сделать из-за правила относительно футболистов, прибывших из-за пределов Евросоюза. Посмотрим", - цитирует Пасторелло Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что Интер заинтересован в лидере Байера.

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