ФИДЕ решила упростить дресс-код на ЧМ по блицу после скандала с Карлсеном

Теперь шахматисты могут появлятся в соответствующих пиджаку джинсах.

Глава ФИДЕ аркадий дворкович объявил, что федерация упростит правила дресс-кода на ЧМ по блицу.

Об этом глава федерации сообщил в Facebook-аккаунте ФИДЕ.

Напомним, ранее пятикратный чемпион мира Магнус Карлсен был дисквалифицирован с ЧМ по рапиду после нарушений дресс-кода.

Норвежский шахматист отреагировал очень бурно, отказавшись играть дальше, а также заявил, что пропустит ЧМ по блицу. Хоття позднее изменил свое решение.

В ответ, вероятно, на это, ФИДЕ объявила, что правила дресс-кода будут упрощены.

"Обидно, что внедрение правил дресс-кода, будучи юридически обоснованным и последовательным, оставило определенное ощущение непропорциональности и повлекло ситуацию, которой все хотели бы избежать, включая некоторые слова, сказанные на пике эмоций, о которых впоследствии, скорее всего, придется сожалеть.

Уход Магнуса Карлсена, который сыграл исключительную роль в подъеме шахматного спорта на новые высоты в течение последних нескольких лет, стал крайне досадным следствием этого разрыва.

Что касается применения правил во время чемпионата мира по блицу, то на основе консультаций с нашими партнерами и их пожеланий я принял решение опробовать подход, который предоставит официальным лицам ФИДЕ большую гибкость в принятии решений относительно соответствия нарядов.

Принцип прост: нужно придерживаться официального дресс-кода, но допускаются элегантные незначительные отклонения (которые могут, в частности, включать соответствующие джинсы к пиджаку). В конце концов, сейчас Новый год, и я искренне надеюсь, что никто не будет пытаться подорвать праздничное настроение, в том числе злоупотребляя этой дополнительной гибкостью", - написал дворкович.

Напомним, что текущим обладателем шахматной короны является Гукеш Доммараджу.

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