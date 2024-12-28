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Магнус Карлсен дисквалифицирован с чемпионата мира по рапиду - норвежец нарушил дресс-код ФИДЕ

Спортсмен не выполнил ультиматум, а затем дал гарячий комментарий.
Сегодня, 10:05
Магнус Карлсен / Getty Images
Магнус Карлсен / Getty Images

Пятикратный чемпион мира по рапиду (быстрым шахматам) Магнус Карлсен досрочно завершил свое выступление на чемпионате мира, который проходит в США.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать игрока. Дело в том, что Магнус пришел на соревнования в джинсах, нарушив правила дресс-кода.

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Карлсен получил штраф в 200 долларов и устное предупреждение. Норвежец имел возможность сменить свой внешний вид, однако он отказался.

34-летний спортсмен рассказал, что у него была встреча, после которой он сменил одежду и обвуь, но не думал про джинсы. Он был готов прийти в положеном виде на следующий день, однако организаторы требовали немедленно выполнить их желание.

"Мне выписали штраф, что нормально, а потом предупредили, что меня не поставят в пару, если я не пойду переоденусь. Сказали, что я могу это сделать после третьего раунда сегодня. Я сказал, что переоденусь завтра, если можно, но они сказали, что я должен переодеться сейчас. На тот момент это стало для меня делом принципа".

Карлсен не подавал апелляцию и заявил, что также не будет играть блиц.

"Мое терпение к ФИДЕ и так не очень большое, и это нормально. Пусть придерживаются своих правил. Меня это устраивает. Я отвечаю, что хорошо, я ухожу. Идите н***й".

Чемпионат мира по рапиду проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

Напомним, трехлетний индиец стал самым молодым шахматистом мира.

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