Магнус Карлсен дисквалифицирован с чемпионата мира по рапиду - норвежец нарушил дресс-код ФИДЕ

Пятикратный чемпион мира по рапиду (быстрым шахматам) Магнус Карлсен досрочно завершил свое выступление на чемпионате мира, который проходит в США.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать игрока. Дело в том, что Магнус пришел на соревнования в джинсах, нарушив правила дресс-кода.

Карлсен получил штраф в 200 долларов и устное предупреждение. Норвежец имел возможность сменить свой внешний вид, однако он отказался.

FIDE statement regarding Magnus Carlsen’s dress code breach



FIDE regulations for the World Rapid and Blitz Chess Championships, including the dress code, are designed to ensure professionalism and fairness for all participants.



Today, Mr. Magnus Carlsen breached the dress code… pic.twitter.com/SLdxBpzroe