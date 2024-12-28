Магнус Карлсен дисквалифицирован с чемпионата мира по рапиду - норвежец нарушил дресс-код ФИДЕ

Спортсмен не выполнил ультиматум, а затем дал гарячий комментарий.

Пятикратный чемпион мира по рапиду (быстрым шахматам) Магнус Карлсен досрочно завершил свое выступление на чемпионате мира, который проходит в США.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать игрока. Дело в том, что Магнус пришел на соревнования в джинсах, нарушив правила дресс-кода.

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Карлсен получил штраф в 200 долларов и устное предупреждение. Норвежец имел возможность сменить свой внешний вид, однако он отказался.

FIDE statement regarding Magnus Carlsen’s dress code breach



FIDE regulations for the World Rapid and Blitz Chess Championships, including the dress code, are designed to ensure professionalism and fairness for all participants.



Today, Mr. Magnus Carlsen breached the dress code… pic.twitter.com/SLdxBpzroe — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 27, 2024

34-летний спортсмен рассказал, что у него была встреча, после которой он сменил одежду и обвуь, но не думал про джинсы. Он был готов прийти в положеном виде на следующий день, однако организаторы требовали немедленно выполнить их желание.

"Мне выписали штраф, что нормально, а потом предупредили, что меня не поставят в пару, если я не пойду переоденусь. Сказали, что я могу это сделать после третьего раунда сегодня. Я сказал, что переоденусь завтра, если можно, но они сказали, что я должен переодеться сейчас. На тот момент это стало для меня делом принципа".

Карлсен не подавал апелляцию и заявил, что также не будет играть блиц.

"Мое терпение к ФИДЕ и так не очень большое, и это нормально. Пусть придерживаются своих правил. Меня это устраивает. Я отвечаю, что хорошо, я ухожу. Идите н***й".

Чемпионат мира по рапиду проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

Напомним, трехлетний индиец стал самым молодым шахматистом мира.

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