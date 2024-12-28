Роналду высказался о проблемах Манчестер Сити

Нападающий Ан-Насру и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал проблемы в стане Манчестер Сити.

По словам португальца, единственный совет, который он может дать, это не заниматься болтовней.

«Все следят за тем, что происходит... Ман Сити переживает сложный период, но я уверен, что они вернутся, они очень умные».

Меньше говорить и больше делать». - сказал Криштиану.

Напомним, что ранее Роналду заявил, что видит себя владельцем футбольного клуба .

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