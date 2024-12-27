НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
В ночь на пятницу, 27 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 26 декабря
Вашингтон – Шарлотт 113:110 (34:29, 34:25, 28:33, 17:23)
Вашингтон: Пул (25), Кулибали (20), Сарр (15), Шэмпени (8), Кэррингтон (7) – старт; Валанчюнас (14 + 12 подборов), Кисперт (13), Брогдон (11 + 6 передач), Джордж (0).
Шарлотт: Болл (31 + 6 передач + 5 потерь), Бриджес (22 + 14 подборов + 6 передач), Миллер (18 + 9 передач), Уильямс (16 + 8 подборов), Грин (3) – старт; Мицич (6), Ричардс (6), Салон (6), Коди Мартин (2), Вонг (0), Джеффрис (0), Диабате (0).
Индиана – Оклахома-Сити 114:120 (29:19, 32:34, 23:30, 30:37)
Индиана: Нембхард (23 + 9 подборов + 7 передач), Сиакам (22 + 10 подборов), Матурин (18), Тернер (12 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Халибертон (4 + 8 передач) – старт; Макконнелл (13), Уокер (12), Шеппард (5), Топпин (5), Брайант (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (45 + 7 подборов + 8 передач), Джейлен Уильямс (20), Дорт (13 + 7 подборов), Хартенштайн (11 + 13 подборов), Уоллес (2) – старт; Митчелл (9), К. Уильямс (9), Джо (5), Джейлин Уильямс (3), Уиггинс (2), Джонс (1).
Орландо – Майами 88:89 (31:22, 21:19, 19:20, 17:28)
Орландо: Саггс (29 + 7 потерь), да Силва (18), Колдуэлл-Поуп (11), Битадзе (10 + 14 подборов), Куин (8) – старт; Джозеф (5), Картер (5), Блэк (2), Ховард (0), Айзек (0), Энтони (0).
Майами: Хирро (20 + 6 потерь), Хакес (15 + 5 перехватов), Хайсмит (9), Адебайо (4 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Д. Робинсон (0) – старт; Беркс (17), Розир (14), Йович (8), Уэйр (2).
Атланта – Чикаго 141:133 (21:33, 32:31, 38:44, 50:25)
Атланта: Джонсон (30 + 15 подборов), Янг (27 + 13 передач), Рисаше (16), Дэниэлс (15 + 7 подборов), Капела (8) – старт; Хантер (25), Нэнс (12), Мэтьюз (5), Крейчи (3).
Чикаго: Лавин (37 + 7 передач + 7 потерь), Уайт (23 + 9 передач), Вучевич (19 + 8 подборов), Уильямс (11), Терри (0) – старт; Картер (26), Смит (8), Крэйг (7), Филлипс (2), Хортон-Такер (0 + 6 передач).
Мемфис – Торонто 155:126 (43:35, 35:35, 43:30, 34:26)
Мемфис: Джарен Джексон (21 + 11 подборов + 6 передач), Иди (21 + 16 подборов), Бэйн (19), Уэллс (17), Морэнт (15 + 9 передач) – старт; Кеннард (15 + 8 передач), Пиппен (15), Кларк (11 + 9 подборов), Кончар (9), Ларэвиа (8 + 9 подборов), Альдама (4), Спенсер (0).
Торонто: Барретт (27 + 9 подборов + 10 передач), Барнс (26 + 8 передач), Дик (14), Олиник (14), Агбаджи (10) – старт; Буше (15), Бэттл (6), Митчелл (6), Лоусон (6), Мобо (2), Темпл (0), Кромке (0).
Новый Орлеан – Хьюстон 111:128 (22:39, 21:22, 31:41, 37:26)
Новый Орлеан: Мерфи (21), Мюррэй (17), Макколлум (13), Джонс (10 + 7 передач), Мисси (2 + 9 подборов) – старт; Бостон (17), Грин (11), Робинсон-Эрл (9), Хоукинс (5), Ривс (4), Тайс (2).
Хьюстон: Грин (30), Ванвлит (25), Шенгюн (10 + 13 подборов + 6 передач), Томпсон (9 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Смит (6) – старт; Уитмор (27), Тэйт (10), Грин (6), А. Холидэй (2), Адамс (2), Шеппард (1), Лэндейл (0).
Милуоки – Бруклин 105:111 (25:27, 34:24, 23:25, 23:35)
Милуоки: Миддлтон (21 + 7 потерь), Б. Лопес (20 + 7 подборов), Портис (18 + 8 подборов), Джексон (8), Роллинз (7) – старт; Трент (14), Принс (9), Грин (8), Райт (0).
Бруклин: К. Джонсон (29 + 6 потерь), Клауни (20), Клэкстон (13 + 7 подборов), Джонсон (12), Симмонс (8 + 9 передач + 6 потерь) – старт; Милтон (20), Мартин (5), Уилсон (4), Шарп (0), Бикман (0).
Сакраменто – Детройт 113:114 (37:34, 31:19, 23:24, 22:37)
Сакраменто: Фокс (26), Дерозан (19), Монк (15), Мюррэй (11 + 12 подборов), Лень (4) – старт; Лайлс (20 + 8 подборов), Хертер (8), Эллис (5), Джонс (3), Джонс (2).
Детройт: Каннингем (33 + 10 передач), Айви (19), Дюрен (13 + 10 подборов), Хардуэй (6), Харрис (4) – старт; Бизли (22), Томпсон (7 + 8 подборов), Рид (7), Сассер (3), Холланд (0), Фонтеккьо (0).
Портленд – Юта 122:120 (23:23, 32:31, 26:34, 41:32)
Портленд: Шарп (27), Эйтон (18 + 12 подборов), Грант (14), Саймонс (8), Камара (6 + 8 подборов) – старт; Авдия (27 + 8 подборов + 6 передач), Хендерсон (18 + 10 передач), Клинган (4), Мюррэй (0).
Юта: Маркканен (25), Секстон (19 + 11 передач), Михайлюк (18), Коллиер (7 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Кесслер (5 + 16 подборов) – старт; Юбэнкс (15), Джузэнг (14), Сенсабо (6), Филиповски (6), Уильямс (5).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!