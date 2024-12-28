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Фабрегас подтвердил, что экс-игрок сборной Англии приступил к тренировке с Комо

Но контракта с Деле Алли еще не подписывали.
Сегодня, 21:59
Сеск Фабрегас / Getty Images
Сеск Фабрегас / Getty Images

Главный тренер Комо Сеск Фабрегас накануне матча с Лечче, что к тренировкам его команды присоединился Деле Алли.

По словам испанца, Алли хороший игрок, которому он рад помочь, но пока контракт с ним не подписан.

«Сейчас он тренируется с нами, Деле чувствует себя хорошо. Он замечательный игрок. Если мы сможем ему помочь, то будем только рады. На данный момент он только тренируется с нами», - сказал Сеск на предматчевой пресс-конференции

Напомним, ранее сообщалось, что топ-клуб Серии А может подписать проблемного игрока Ман Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сеск Фабрегас Деле Алли

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