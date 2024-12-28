Фабрегас подтвердил, что экс-игрок сборной Англии приступил к тренировке с Комо

Но контракта с Деле Алли еще не подписывали.

Главный тренер Комо Сеск Фабрегас накануне матча с Лечче, что к тренировкам его команды присоединился Деле Алли.

По словам испанца, Алли хороший игрок, которому он рад помочь, но пока контракт с ним не подписан.

«Сейчас он тренируется с нами, Деле чувствует себя хорошо. Он замечательный игрок. Если мы сможем ему помочь, то будем только рады. На данный момент он только тренируется с нами», - сказал Сеск на предматчевой пресс-конференции

Напомним, ранее сообщалось, что топ-клуб Серии А может подписать проблемного игрока Ман Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!