Манчестер Юнайтед предложил Рэшфорда итальянскому клубу

Однако Ювентус хотел бы заполучить другого игрока манкунианцев.

Манчестер Юнайтед предложил услуги Маркуса Рэшфорда Ювентусу, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, что 27-летний англичанин не попадает в заявку уже четвертый матч подряд при Рубене Амориме.

Потому МЮ пытается избавиться от игрока уже в январе, чтобы разгрузить бюджет. Услуги футболиста были предложены Ювентусу.

"Бьянконери" согласны только арендовать Маркуса, но с условием, что манкуанианцы покроют часть его зарплаты.

Однако такое решение не очень нравится главного тренеру итальянцев Тьяго Мотте. Специалист предпочел бы заполучить Джошуа Зиркзе, с которым работал в Болонье.

Ранее также сообщалось, что звезда Бенфики хочет присоединиться к Ювентусу.

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