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Манчестер Юнайтед предложил Рэшфорда итальянскому клубу

Однако Ювентус хотел бы заполучить другого игрока манкунианцев.
Сегодня, 14:15
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед предложил услуги Маркуса Рэшфорда Ювентусу, утверждает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, что 27-летний англичанин не попадает в заявку уже четвертый матч подряд при Рубене Амориме.

Потому МЮ пытается избавиться от игрока уже в январе, чтобы разгрузить бюджет. Услуги футболиста были предложены Ювентусу.

"Бьянконери" согласны только арендовать Маркуса, но с условием, что манкуанианцы покроют часть его зарплаты.

Однако такое решение не очень нравится главного тренеру итальянцев Тьяго Мотте. Специалист предпочел бы заполучить Джошуа Зиркзе, с которым работал в Болонье.

Ранее также сообщалось, что звезда Бенфики хочет присоединиться к Ювентусу.

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