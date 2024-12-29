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Манчестер Юнайтед может подписать игрока ПСЖ

Нуну Мендеш может перейти в стан манкунианцев.
Сегодня, 00:36

Манчестер Юнайтед собирается усилить позицию левого вингбека.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Манчестер Юнайтед попытается подписать Нуну Мендеша из ПСЖ. Парижане, в свою очередь, предлагают ему новый контракт.

Немецкий инсайдер добавляет, что за ситуацией Мендеша стоит наблюдать в ближайшие недели, поскольку, в течение этого времени решится его будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ может приобрести еще одного игрока ПСЖ.

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