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Барселона нашла метод зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона

Жоан Лапорта активировал очередной рычаг для стабилизации финансового положения.
Сегодня, 22:55
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Барселона нашла потенциальное решение кадровых проблем, которые связаны в свою очередь, с проблемами финансовыми.

Как сообщает издание Marca, испанский гранд заключил сделку по продаже VIP ложи арабским компаниям. С этой сделки Барселона получит 100 миллионов евро.

Поступление этой суммы поможет руководству команды урегулировать вопрос с регистрацией на вторую половину сезона Дани Ольмо и Пау Виктора.

Оба исполнителя были зарегистрированы за команду только до конца 2024 года. В контракте Ольмо есть пункт, который позволяет покинуть Барселону в статусе свободного агента, если клуб не сможет решить вопрос с регистрацией.

Ожидается, что деньги поступят Барселоне в понедельник, тогда руководители смогут решить все бюрократические вопросы с федерацией и получить разрешение для игроков продолжать защищать цвета Барселоны в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Лунин принял решение о своем будущем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона дани ольмо

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