Немецкий топ-клуб установил ценник на своего лидера

Немецкий РБ Лейпциг готов попрощаться с одним из своих ключевых активов.

Как сообщает издание Fichajes, «быки» смогут смириться с потерей словенца, если за него предложат сумму в 70 млн евро.

В услугах Беньямина заинтересованы два лондонских топ-клуба, а именно Арсенал и Челси.

Напомним, ранее сообщалось, что Рэшфорд может оказаться в итальянском топ-клубе.

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