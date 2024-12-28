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Игрока, которого Динамо отдало в аренду иностранному клубу удалили за то, что он сломал нос сопернику

Самба Диалло и сам пострадал в эпизоде.
Сегодня, 20:21
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv

В рамках чемпионата Израиля Хапоэль Иерусалим, за который играет Самба Диалло, сыграл вничью с Хапоэлем Хадера.

Сенегалец, который принадлежит Динамо, стал частью неприятного эпизода во втором тайме.

Диалло пытался эффектно пробить по воротам ударом через себя, но промахнулся мимо мяча. Самба попал по лицу игроку соперника Дии Лабабиди, которому вследствие удара пришлось накладывать 13 швов на сломанный нос.

Рефери матча расценил действия вингера, как опасную игру и удалил его, хотя по итогам эпизода футболисту самому понадобилась помощь врачей.

В текущем сезоне игрок за 10 матчей Премьер-Лиги Израиля

Напомним, ранее трансферный провал Динамо вернулся в родной клуб

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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