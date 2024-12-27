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Трансферный провал Динамо перешел в бразильский клуб

Дуду вернулся в родной Крузейру.
Сегодня, 17:53
Дуду / Getty Images
Дуду / Getty Images

Экс-вингер киевского Динамо Дуду нашел новую команду.

Бразильский футболист стал игроком Крузейру. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 32-летним игроком рассчитан до 2027 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента, поскольку, на прошлой неделе Дуду покинул Палмейрас.

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Бразилец стал игроком Динамо в 2011 году, его трансфер обошелся тогда в 5 млн евро. Спустя четыре года он стал игроком вышеупомянутого Палмейраса за 3 млн евро.

В стане киевлян Дуду провел лишь 32 матча за 3 года, забив 4 гола и отдав 5 ассистов.

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