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Аталанта убежала от поражения в матче с Лацио

Бергамаски потеряли очки, но могло быть и хуже.
Вчера, 23:55
Лацио - Аталанта / Getty Images
Лацио - Аталанта / Getty Images

В рамках 18-го тура Серии А Лацио встретился с Аталантой.

В первом тайме команды сыграли относительно ровно с небольшим игровым преимуществом бергамасков, но как ни странно отличились римляне. Забил Фисайо Деле-Баширу.

Во второй 45-минутке по опасности воротам соперника складывалось ощущение, что на поле присутствует только одна команда, которой была Аталанта, но воплотить свое столь заметное преимущество коллектив Джан Пьеро Гасперини не смог.

"Богиня" забила лишь один раз. Маттео Брешианини спас свою команду от поражения на 88-ой минуте матча.

Лацио - Аталанта 1:1

Голы: Деле-Баширу, 27 - Брешианини, 88

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио аталанта

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