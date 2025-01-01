iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Карлсен по возвращении на турнир разделил титул Чемпиона мира по блицу

Скандальное первенство завершилось для норвежца довольно неплохо.
Сегодня, 12:25

Легендарный шахматист Магнус Карлсен после дисквалификации "за джинсы" с чемпионата мира по рапиду, вернулся на соревнование по блицу и завершил их в финале.

Норвежец занял третье место на первом этапе соревнований, после чего в четвертьфинале прошел американца Ганса Немана, а в полуфинале поляка Яна-Кшиштофа Дуду.

В финале ему противостоял бывший претендента на титул чемпиона мира по классическим шахматам Ян Непомнящий. В решающем матче Магнусен выиграл первые две партии, но проиграл следующие две.

При счете 2:2 поединок перешел в стадию "до первой победы", но шахматисты три партии подряд завершили вничью. После этого Карлсен предложил оппоненту разделить чемпионский титул, с чем Напомнящий и согласился.

Читай также: Шахматы: Гукеш стал новым чемпионом мира, отобрав титул у Лиженя

Среди украинцев на турнире принимали участие Александр и Николай Бортники, занявшие 11 и 12 место соответственно в первом раунде. Опытный Василий Иванчук занял 66-е место, а Андрей Волокитин стал 104-м из 188 участников турнира в Нью-Форке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ЛеБрон Джеймс установил уникальный возрастной рекорд НБА ЛеБрон Джеймс установил уникальный возрастной рекорд НБА
Хирн назвал лучшего боксера 2024 года Хирн назвал лучшего боксера 2024 года
Гвоздик подобрал двух потенциально интересных соперников для Усика Гвоздик подобрал двух потенциально интересных соперников для Усика
Чемпионат мира по дартсу: стартовали четвертьфиналы Чемпионат мира по дартсу: стартовали четвертьфиналы
Помочь журналистам

Видео

Экс-игрок Челси и МЮ забил второй гол 2025 года
Экс-игрок Челси и МЮ забил второй гол 2025 года

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: состоится один матч в топ-лигах
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: xertioN занял 14-е место в рейтинге
просмотров

Последние новости

НБА15:55
ЛеБрон Джеймс установил уникальный возрастной рекорд НБА
Бокс15:27
Хирн назвал лучшего боксера 2024 года
Бокс14:59
Гвоздик подобрал двух потенциально интересных соперников для Усика
14:41
Чемпионат мира по дартсу: стартовали четвертьфиналы
Украина14:15
Стало известно, что будет с игроками Руха после объединения с Карпатами
Европа13:54
Бывший форвард сборной Украины может перебраться на Кипр
Бокс13:39
Гвоздик: Конечно Усик превзошел Кличко, уже давно
Европа13:21
Трансферное окно официально открылось, уже сделано трансферов почти на 100 млн евро
Европа12:51
Футбол сегодня: состоится один матч в топ-лигах
Европа12:47
Ла Лига сняла регистрацию с двух игроков Барселоны – они имеют право покинуть клуб бесплатно
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK