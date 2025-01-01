Карлсен по возвращении на турнир разделил титул Чемпиона мира по блицу

Легендарный шахматист Магнус Карлсен после дисквалификации "за джинсы" с чемпионата мира по рапиду, вернулся на соревнование по блицу и завершил их в финале.

Норвежец занял третье место на первом этапе соревнований, после чего в четвертьфинале прошел американца Ганса Немана, а в полуфинале поляка Яна-Кшиштофа Дуду.

В финале ему противостоял бывший претендента на титул чемпиона мира по классическим шахматам Ян Непомнящий. В решающем матче Магнусен выиграл первые две партии, но проиграл следующие две.

При счете 2:2 поединок перешел в стадию "до первой победы", но шахматисты три партии подряд завершили вничью. После этого Карлсен предложил оппоненту разделить чемпионский титул, с чем Напомнящий и согласился.

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Среди украинцев на турнире принимали участие Александр и Николай Бортники, занявшие 11 и 12 место соответственно в первом раунде. Опытный Василий Иванчук занял 66-е место, а Андрей Волокитин стал 104-м из 188 участников турнира в Нью-Форке.

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