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Украинский киберспортсмен выиграл крупный турнир в Hearthstone

Роман iNS4NE Романченко впервые выиграл Hearthstone Masters.
Сегодня, 15:30       Автор: Андрей Безуглый
Роман iNS4NE Романченко / Hearthstone
Роман iNS4NE Романченко / Hearthstone

Украинский киберспортсмен Роман iNS4NE Романченко стал чемпионом Hearthstone Masters Tour Spring Championship 2025.

Это чаcть серии крупнейших турниров по карточной игре от Blizzard, на котором лучшие спортсмены соревнуются за путевки в финальный турнир сезона. 

На групповой стадии Романченко стартовал с поражения, однако последующие победы позволили игроку пробиться в плей-офф.

Там он обыграл представителей Гонконга и Дании, а в финале победил новозеландца maxiebon1234. Кроме путевки в финал iNS4NE выиграл также 10 тысяч долларов.

Стоит отметить, что для украинца это первая победа на турнирах серии Masters.

Также напомним, что украинский коллектив B8 близок к выходу в третий этап BLAST.tv Austin Major 2025.

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