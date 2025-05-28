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BLAST.tv Austin Major 2025: формат турнира, расписание и результаты

ISPORT представляет календарь главного турнира лета в Counter Strike 2.
Сегодня, 13:30       Автор: Митя Шитко
BLAST.tv Austin Major 2025
BLAST.tv Austin Major 2025

Во вторник, 3 июня, в Остине (США) стартует турнир серии Major в киберспортивной дисциплине Counter Strike 2.

Формат

Турнир будет проходить в три стадии. На CS 2 Austin Major поучаствуют 32 коллектива. Призовой фонд - составляет 1 250 000 долларов.

Первый этап начнут 16 команд по швейцарской системе, в результате чего 8 сильнейших коллективов перейдут в следующую стадию, где к ним присоединятся другие 8 команд, которые получили право начать турнир с данного этапа.

По завершению третьего этапа определятся команды, которые будут участвовать в плей-офф турнира без права на неудачу.

Первый этап:

  • 3-6 июня;
  • 16 команд;
  • играют по швейцарской системе;
  • матчи на выбывание и матчи для прохода в следующую стадию - bo3;
  • все остальные матчи - bo1;
  • 8 лучших команд проходят в стадию выбывания;
  • 8 худших команд покидают турнир.

Второй этап:

  • 7-10 июня;
  • 16 команд;
  • играют по швейцарской системе;;
  • матчи на выбывание и матчи для прохода в следующую стадию - bo3
  • все остальные матчи - bo1;
  • 8 лучших команд проходят в третий этап;
  • 8 худших команд покидают турнир.

Третий этап:

  • 12-15 июня;
  • 16 команд;
  • играют по швейцарской системе;;
  • матчи на выбывание и матчи для прохода в следующую стадию - bo3
  • все остальные матчи - bo1;
  • 8 лучших команд проходят в стадию плей-офф;
  • 8 худших команд покидают турнир.

Стадия плей-офф:

  • 19-22 июня;
  • 8 команд;
  • Олимпийская система: победа – проход дальше, поражение – вылет;
  • Все матчи в bo3 формате (до победы на двух картах).

BLAST.tv Austin Major 2025: турнирная сетка и результаты матчей

Первый этап

Команды-участницы: OG (Европа), HEROIC (Европа), Metizport (Европа), Nemiga Gaming (Европа), BetBoom Team (Европа), B8 (Европа), Complexity (Северная Америка), Wildcard (Северная Америка), NRG (Северная Америка), Imperial Esports (Южная Америка), Fluxo (Южная Америка), Legacy (Южная Америка), Chinggis Warriors (Азия), Lynn Vision Gaming (Азия), FlyQuest (Океания), TYLOO (Азия).

1-й раунд, 3 июня

  • 18:00 Complexity - OG
  • 18:00 HEROIC - Chinggis Warriors
  • 19:15 B8 - Imperial
  • 19:15 BetBoom - Nemiga
  • 20:30 TYLOO - NRG
  • 20:30 Lynn Vision - Legacy
  • 21:45 Wildcard - Metizport
  • 21:45 FlyQuest - Fluxo

Второй этап

Команды-участницы: Falcons (Европа), FaZe Clan (Европа), 3DMAX (Европа), Virtus.pro (Европа), PaiN (Америка), FURIA (Америка), MIBR (Америка), M80 (Америка) +8 с первого этапа.

Третий этап

Команды-участницы: Vitality (Европа), MOUZ (Европа), Team Spirit (Европа), Aurora (Европа), NAVI (Европа), G2 Esports (Европа), Team Liquid (Америка), Mongolz (Азия) +8 со второго этапа.

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