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NaVi добыли вторую победу на BLAST.tv Austin Major 2025, обыграв в сумасшедшем матче французов

"Рожденные побеждать" в шаге от плей-офф турнира.
Сегодня, 00:51       Автор: Митя Шитко
Алекси
Алекси "Aleksib" Виролайнен / HLTV

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere провела второй матч в рамках третьего этапа Blast.tv Major Austin 2025.

"Рожденные побеждать" провели поединок против 3DMAX из Франции.

Матч проходил в формате Best-of-1 на карте Inferno.

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Первая половина завершилась успехом для французов - 5:7. Во второй части поединка NaVi уступали 8:12, но смогли отыграться до овертаймов. Именно там "рожденные побеждать" дожали соперника и выиграли встречу - 16:14.

Отметим, что Natus Vincere перешли в сетку 2:0 и теперь сыграют за право выйти в плей-офф. Соперник определится позднее.

Natus Vincere - 3DMAX 1:0 (16:14)

Напомним, что в первой игре NaVi обыграли россиян.

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