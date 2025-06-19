iSport.ua
Русский Українська
Другие

Світові доходи від кіберспорту вперше перевищать $1 млрд - дані дослідження

Індустрія кіберспорту перестала бути нішевою: глобальні доходи в цій сфері вперше перетнуть позначку в $1 мільярд вже у 2025 році.
Сегодня, 13:30       Автор: Игорь Мищук

Про це свідчать дані Statista Market Insights, оприлюднені порталом Esports Insider.

За вісім років сектор показав стабільне зростання. Якщо у 2017 році доходи складали $339,3 млн, то у 2024-му - вже $982,8 млн. Аналітики прогнозують, що 2025 рік стане переломним: очікується перевищення позначки в $1 млрд.

Еволюція маркетингу: від логотипів до фан-досвіду

У звіті наголошується, що сучасний кіберспортивний маркетинг значно розширився. Йдеться не лише про традиційне брендування команд або арен, а про створення глибоко інтегрованого контенту, співпрацю з лідерами думок та підтримку спільнот.

"Кіберспорт перестав бути нішевим ринком. Компанії інвестують у повноцінні кампанії, що виходять за межі традиційного логотипу. Зростає попит на контент-маркетинг, співпрацю з гравцями та створення інтегрованих фан-досвідів", - зазначається у звіті.

Нові комунікації з молодою аудиторією

Цифрові трансляції, стримінгові платформи, пряме спілкування з фанами - саме ці формати стали основою нової моделі комунікації. За словами експертів, бренди, які намагаються вийти на ринок кіберспорту, мають адаптуватися до "мови" ком’юніті, а не переносити туди класичну телевізійну чи банерну рекламу.

"Кіберспорт - це вже не просто гра. Це окрема екосистема з потужною молодою аудиторією, яка реагує не на банери, а на справжню залученість. Бізнесам варто навчитися говорити з цією аудиторією її мовою", - прокоментував Олександр Бабенко, директор Casino.ua.

Як гемблінг інтегрується у кіберспортивний простір

Гемблінг-індустрія також активно інтегрується у кіберспорт - не лише через спонсорство турнірів, а й завдяки розвитку легальних продуктів, що базуються на прогнозах результатів матчів. Наприклад, платформи впроваджують інструменти гейміфікації: персональні рейтинги, віртуальні винагороди, тематичні вікторини або live-аналітику в реальному часі.

Крім того, кіберспорт стимулює розвиток відповідальних моделей взаємодії - із прозорими умовами, системами обмежень та адаптивною персоналізацією. Це дозволяє гравцям отримувати розважальний досвід, зберігаючи контроль над участю в цифровому середовищі.

"Геймінг і кіберспорт - це вже не паралельні реальності, а взаємопов’язані простори. Із розвитком персоналізації, live-контенту та мобільних платформ ми бачимо все більше точок перетину", - додає директор Казино ЮА Олександр Бабенко.

Український контекст

Попри складну ситуацію, українські геймери зберігають активність. За оцінками локальних аналітиків, частка української аудиторії на світових платформах стримінгу не зменшується, а за окремими напрямами - навіть зростає. Це відкриває нові можливості для партнерств, локальних турнірів та залучення брендів до молодіжних ініціатив.

Джерело: Statista Market Insights / Esports Insider

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер вышел из отпуска и отправился на тренировочный сбор Шахтер вышел из отпуска и отправился на тренировочный сбор
Российский клуб получил наказание за отказ рассчитаться с Мариуполем за футболиста-предателя Российский клуб получил наказание за отказ рассчитаться с Мариуполем за футболиста-предателя
Игрок Ювентуса назвал встречу с Трампом странной Игрок Ювентуса назвал встречу с Трампом странной
Хавбек Арсенала близок к уходу из клуба свободным агентом Хавбек Арсенала близок к уходу из клуба свободным агентом

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: сегодня стартует второй тур клубного ЧМ
просмотров

Последние новости

Украина15:29
Шахтер вышел из отпуска и отправился на тренировочный сбор
Украина14:55
Российский клуб получил наказание за отказ рассчитаться с Мариуполем за футболиста-предателя
Европа14:49
Игрок Ювентуса назвал встречу с Трампом странной
Европа14:30
Хавбек Арсенала близок к уходу из клуба свободным агентом
Европа13:45
Барселона согласовала контракт с Нико Уильямсом
Европа13:10
Сборная Италии официально представила нового главного тренера
Другие страны13:05
Маскерано рассказал, сыграет ли Месси против Порту
Европа12:30
Рома вернет своего бывшего спортивного директора
Бокс11:59
"Любой ценой": Промоутер Шакура спрогнозировал итог боя с Сепедой
Европа11:44
Ливерпуль хочет совершить еще один дорогой трансфер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK