"Тяжело выбраться из тюрьмы": s1mple о контракте в Natus Vincere

Костылев может не перейти в FaZe Clan.

Снайпер Natus Vincere Александр s1mple Костылев высказался о своем будущем.

Украинский киберспортсмен намекнул, что его полноценный трансфер в FaZe Clan может не состояться.

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Один из фанатов под фото s1mple с девушкой спросил: "Она будет твоим бафом, когда ты перейдешь в Faze?".

s1mple ответил: "Похоже, что не перейду, держите это в секрете".

Затем Костылев добавил: "Иногда трудно выбраться из тюрьмы".

Напомним, Александр играл на правах аренды за FaZe на IEM Dallas и BLAST.tv Austin Major 2025. На втором турнире команда смогла выйти в плей-офф, но проиграла в четвертьфинале The MongolZ.

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