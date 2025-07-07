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"Найду дом до конца года": s1mple сделал заявление о своем будущем

Костылев рассказал о своей игре за FaZe Clan.
Сегодня, 15:25       Автор: Митя Шитко
Александр s1mple Костылев / HLTV
Александр s1mple Костылев / HLTV

Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев поделился эмоциями по поводу своей игра за FaZe Clan на правах аренды.

Украинский киберспортсмен уверен, что до конца текущего года вернется на постоянной основе.

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"Мне понравилось играть в Далласе, когда мы играли со scullz и после буткемпа – мне все понравилось. Мне действительно нравятся все эти ребята. Мы отлично провели время.

Увидим, что будет. Но я уверен, что найду новый дом до конца этого года. Даже если FaZe не собираются меня покупать, если NAVI не захотят отпускать меня – я все равно найду дом, потому что хочу играть. Но что бы ни произошло - FaZe Up", - сказал s1mple в интервью FaZe Clan.

Напомним, Александр играл на правах аренды за FaZe на IEM Dallas и BLAST.tv Austin Major 2025. На втором турнире команда смогла выйти в плей-офф, но проиграла в четвертьфинале The MongolZ.

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