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B1ad3 отреагировал на уход S1mple из NaVi и на его переход в другую команду

Украинец получил поддержку от тренера.
Сегодня, 12:44       Автор: Митя Шитко
Александр s1mple Костылев / HLTV
Александр s1mple Костылев / HLTV

Александр S1mple Костылев официально покинул NaVi.

Главный тренер Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский отреагировал на уход украинца в BC.Game.

"Погнали, черт возьми, GOAT. Режим работы на максимум включен".

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 S1mple покинул NAVI после 9 лет в клубе. В составе команды он трижды становился лучшим игроком мира и получил 21 медаль MVP.

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