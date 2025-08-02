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NaVi опозорились на решающей карте в матче против россиян и вылетели из IEM Cologne

Вряд ли кто-то сможет объяснить то, что произошло на Ancient.
Сегодня, 20:01       Автор: Василий Медвидь

В рамках полуфинала IEM Cologne NaVi встретились с российской организацией Team Spirit.

Команды решили играть на картах Mirage (пик NaVi), Nuke (пик Team Spirit) и Ancient (десайдер).

«Рожденные побеждать» и представители страны-террориста обменялись победами на картах, которые выбрали соперники.

Team Spirit «взяли» Mirage со счетом 11:13, а украинская организация, соответственно, Nuke со счетом 13:9. Примечательно, что подопечные Андрея «B1ad3» Городенского выигрывали по ходу карты 12:2, но их соперники взяли 7 раундов подряд.

Такой боевой настрой оппонент смог перенести на десайдер, а вот с NaVi произошло что-то очень непонятное. Украинская организация проигрывала на Ancient 0:10, и камбэкнуть не смогли, проиграв 6:13.

NaVi - Team Spirit 1:2 (11:13, 13:9, 6:13)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi IEM Cologne

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