Vitality проиграли впервые за календарный год, вылетев из Iem Cologne

В рамках второго полуфинала IEM Cologne французская команда Team Vitality встретилась с немецкой командой Mouz.

Vitality были явными фаворитами «на бумаге» в этом поединке, ведь они были непобедимыми уже 37 матчей в форматах Bo3 и Bo5 и являются действующими победителями Major.

Впрочем, Mouz не планировали быть легкой прогулкой для своего оппонента. На карте Mirage немцы смогли создать себе преимущество и давление на соперника, победив со счетом 9:13.

На Train номинальные андердоги показали себя даже немного лучше, одолев соперника 8:13.

Последний раз Team Vitality проигрывали 24 января этого года, уступив Eternal Fire 0:2.

В финале Mouz встретятся с Team Spirit, которые ранее обыграли NaVi.

Team Vitality - Mouz 0:2 (9:13, 8:13)

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