NaVi без шансов уступили endsport на ESL Sport League 16

В рамках третьего тура группового этапа ESL Sport League 16 NaVi встретились с endsport.

"Рожденные побеждать" не смогли оправдать свое прозвище в этом матче и уступили своим английским оппонентам

На карте Ancient NaVI не смогли продемонстрировать должное сопротивление, проиграв со счетом 7:16.

На карте Dust2 украинский клуб выступил немного лучше, но все равно их соперники взяли верх 10:16.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание матчей NaVi.