NaVi - Vitality: онлайн-трансляция матча ESL Pro League 16

Украинский клуб проведет четвертую встречу в рамках группового этапа турнира по CS:GO. Следите за выступлением NaVi на ISPORT.ua.

В субботу, 3 сентября, NaVi в рамках четвертого матча группового этапа ESL Pro League 16 по CS:GO встретится с Team Vitality.

На данный момент украинский киберспортивный коллектив занимает 2 место в своем сикстете после трех туров.

Ранее "рожденные побеждать" уступили организации Endsport.

Матч начнется в 20:30 по киевскому времени и пройдет в формате best-of-3.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча NaVi - Vitality: