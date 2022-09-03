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NaVi - Vitality: онлайн-трансляция матча ESL Pro League 16

Украинский клуб проведет четвертую встречу в рамках группового этапа турнира по CS:GO. Следите за выступлением NaVi на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:11
NaVi / Getty Images
NaVi / Getty Images
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В субботу, 3 сентября, NaVi в рамках четвертого матча группового этапа ESL Pro League 16 по CS:GO встретится с Team Vitality.

На данный момент украинский киберспортивный коллектив занимает 2 место в своем сикстете после трех туров.

Ранее "рожденные побеждать" уступили организации Endsport.

Матч начнется в 20:30 по киевскому времени и пройдет в формате best-of-3.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча NaVi - Vitality:

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