NaVi проиграли Vitality в рамках группового этапа ESL Sport League 16
Украинский кибеспортивный клуб уступил во втором матче кряду.
В субботу, 3 сентября, в рамках четвертого тура группового этапа ESL Sport League 16 NaVi встретились с Vitality.
Матч завершился со счетом 1:2 — 16:10 на Inferno, 14:1 6на Mirage и 12:16 на Overpass. После четырех туров у украинского коллектива две победы и два поражения.
Close, but not enough. It's a 1:2 defeat for us. GG @TeamVitality. #navination #ESLProLeague #CSGO pic.twitter.com/I1q8GrXwMd— NAVI Live 🔴 (@natusvincerelv) September 3, 2022
Следующий матч NaVi состоится в воскресенье, 4 сентября, в 20:30 по Киеву.
Напомним, ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере 835 тысяч долларов.
На ISPORT также доступно расписание матчей NaVi.