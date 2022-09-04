NaVi проиграли Vitality в рамках группового этапа ESL Sport League 16

В субботу, 3 сентября, в рамках четвертого тура группового этапа ESL Sport League 16 NaVi встретились с Vitality.

Матч завершился со счетом 1:2 — 16:10 на Inferno, 14:1 6на Mirage и 12:16 на Overpass. После четырех туров у украинского коллектива две победы и два поражения.

Следующий матч NaVi состоится в воскресенье, 4 сентября, в 20:30 по Киеву.

Напомним, ESL Pro League Season 16 проходит с 31 августа по 2 октября. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере 835 тысяч долларов.

На ISPORT также доступно расписание матчей NaVi.