NaVi в невероятно звелищном матче сумели обыграть Vitality
В субботу, 5 ноября, в рамках стадии легенд на IEM Rio Major NaVi встречались с Vitality.
Первая половина началась довольно-таки непросто для украинской команды, так как французы сумели взять четыре раунда подряд. После тактической паузы "рожденные побеждать" подсобрались и вырвали 10:5 за спецназ.
После смены ролей NaVi были близки к тому, чтобы завершить матч, выигрывая 15:10, однако Vitality удалось отыграться и перевести матч в допы.
Заруба команд продолжилась. NaVi могли вырывать для себя победу, выигрывая 21:18, однако "рожденные побеждать" вновь расслабились и игра перешла в еще одни допы.
По итогам вторых дополнительных раундов победу в матче одержал украинский коллектив со счетом 25:21.
Well... We won over Vitality with a 25:21 score.#csgo #navination #IEM pic.twitter.com/srGPV2dK9Y— NAVI Live 🔴 (@natusvincerelv) November 5, 2022
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