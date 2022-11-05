NaVi в невероятно звелищном матче сумели обыграть Vitality

Украинский киберспортивный клуб стартовал на IEM Rio Major с победы.

В субботу, 5 ноября, в рамках стадии легенд на IEM Rio Major NaVi встречались с Vitality.

Первая половина началась довольно-таки непросто для украинской команды, так как французы сумели взять четыре раунда подряд. После тактической паузы "рожденные побеждать" подсобрались и вырвали 10:5 за спецназ.

После смены ролей NaVi были близки к тому, чтобы завершить матч, выигрывая 15:10, однако Vitality удалось отыграться и перевести матч в допы.

Заруба команд продолжилась. NaVi могли вырывать для себя победу, выигрывая 21:18, однако "рожденные побеждать" вновь расслабились и игра перешла в еще одни допы.

По итогам вторых дополнительных раундов победу в матче одержал украинский коллектив со счетом 25:21.

На ISPORT также доступны расписание и результаты IEM Rio Major.