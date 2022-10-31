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IEM Rio Major: расписание, результаты и формат турнира

ISPORT представляет календарь главного турнира второй половины года в Counter Strike.
Сегодня, 10:45
Major в Рио
Major в Рио
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В бразильскому Рио-де-Жанейро 31 октября стартует турнир серии Major в киберспортивной дисциплине Counter Strike: Global Offensive.

Формат

Турнир состоится в три стадии. Первую начнут 16 команд претендентов, которые определят восемь сильнейших, которые продолжат турнир уже на стадии Легенд. Там к ним присоединятся еще 8 команд, ранее получивших право играть на этом этапе.

Завершится все стадией плей-офф, где у команд не будет права на поражение, если они желают стать победителем.

Стадия претендентов

  • 31 октября – 3 ноября;
  • 16 команд участниц;
  • играют по швейцарской системе;
  • матчи на выбывание/проход в "Легенды" – bo3;
  • все остальные матчи – bo1;
  • 8 команд, которые выигрывают по три матча – проходят дальше;
  • 8 команд, которые проиграют по три матча – вылетают.

Стадия легенд

  • 5 – 8 ноября;
  • 16 команд участниц;
  • играют по швейцарской системе;
  • матчи на выбывание/проход в "этап Чемпионов" – bo3;
  • все остальные матчи – bo1;
  • 8 команд, которые выиграют по три матча – проходят в этап Чемпионов;
  • 8 команд, которые проиграют по три матча – вылетают.

Стадия Чемпионов

  • 10 – 13 ноября;
  • 8 команд;
  • Олимпийская система: победа – проход дальше, поражение – вылет;
  • Все матчи в bo3 формате (до победы на двух картах);

Расписание и результаты матчей

Стадия претендентов

Команды участницы: Vitality, Cloud9, Outsiders, FURIA, MOUZ, OG, fnatic, BIG, Imperial, Evil Geniuses, Bad News Eagles, GamerLegion, 00NATION, 9z, Grayhound, IHC

1-й раунд, 31 октября
16:00 (bo1), MOUZ - outsiders
16:00 (bo1), 9z - GamerLegion
17:15 (bo1), Bad News Eagles - 00NATION
17:15 (bo1), OG - Grayhound
18:30 (bo1), BIG - FURIA
18:30 (bo1), Evil Geniuses - IHC
19:45 (bo1), Vitality - Imperial
19:45 (bo1), Cloud9 - fnatic

2-й раунд, 31 октября
22:15 (bo1), здесь и ниже, команды соперницы пока не известны
22:15 (bo1)
23:30 (bo1)
23:30 (bo1)
1 ноября
00:45 (bo1)
00:45 (bo1)
02:00 (bo1)
02:00 (bo1)

3-й раунд, 1 ноября
16:00 (bo1)
16:00 (bo1)
17:15 (bo1)
17:15 (bo1)
18:30 (bo3)
18:30 (bo3)
22:00 (bo3)
22:00 (bo3)

4-й раунд, 2 ноября
16:00 (bo3)
16:00 (bo3)
19:30 (bo3)
19:30 (bo3)
23:00 (bo3)
23:00 (bo3)

5-й раунд, 3 ноября
16:00 (bo3)
19:30 (bo3)
23:00 (bo3)

Стадия легенд

Команды участницы: NaVi, FaZe, Ninjas in Pyjamas, Sprout, Spirit, ENCE, Heroic, Liquid, + восемь победителей прошлого этапа.

1-й раунд, 5 ноября
16:00 (bo1), здесь и ниже, команды соперницы пока не известны
16:00 (bo1)
17:15 (bo1)
17:15 (bo1)
18:30 (bo1)
18:30 (bo1)
19:45 (bo1)
19:45 (bo1)

2-й раунд, 5 ноября
22:15 (bo1)
22:15 (bo1)
23:30 (bo1)
23:30 (bo1)
6 ноября
00:45 (bo1)
00:45 (bo1)
02:00 (bo1)
02:00 (bo1)

3-й раунд, 6 ноября
16:00 (bo1)
16:00 (bo1)
17:15 (bo1)
17:15 (bo1)
18:30 (bo3)
18:30 (bo3)
22:00 (bo3)
22:00 (bo3)

4-й раунд, 7 ноября
16:00 (bo3)
16:00 (bo3)
19:30 (bo3)
19:30 (bo3)
23:00 (bo3)
23:00 (bo3)

5-й раунд, 8 ноября
16:00 (bo3)
19:30 (bo3)
23:00 (bo3)

Стадия чемпионов

1/4 финала, 10 ноября
19:30 (bo3)
23:00 (bo3)
11 ноября
19:30 (bo3)
23:00 (bo3)

1/2 финала, 12 ноября
19:30 (bo3)
23:00 (bo3)

Гранд-финал, 13 ноября
20:00 (bo3)

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