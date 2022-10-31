IEM Rio Major: расписание, результаты и формат турнира

ISPORT представляет календарь главного турнира второй половины года в Counter Strike.

В бразильскому Рио-де-Жанейро 31 октября стартует турнир серии Major в киберспортивной дисциплине Counter Strike: Global Offensive.

Формат

Турнир состоится в три стадии. Первую начнут 16 команд претендентов, которые определят восемь сильнейших, которые продолжат турнир уже на стадии Легенд. Там к ним присоединятся еще 8 команд, ранее получивших право играть на этом этапе.

Завершится все стадией плей-офф, где у команд не будет права на поражение, если они желают стать победителем.

Стадия претендентов

31 октября – 3 ноября;

16 команд участниц;

играют по швейцарской системе;

матчи на выбывание/проход в "Легенды" – bo3;

все остальные матчи – bo1;

8 команд, которые выигрывают по три матча – проходят дальше;

8 команд, которые проиграют по три матча – вылетают.

Стадия легенд

5 – 8 ноября;

16 команд участниц;

играют по швейцарской системе;

матчи на выбывание/проход в "этап Чемпионов" – bo3;

все остальные матчи – bo1;

8 команд, которые выиграют по три матча – проходят в этап Чемпионов;

8 команд, которые проиграют по три матча – вылетают.

Стадия Чемпионов

10 – 13 ноября;

8 команд;

Олимпийская система: победа – проход дальше, поражение – вылет;

Все матчи в bo3 формате (до победы на двух картах);

Расписание и результаты матчей

Стадия претендентов

Команды участницы: Vitality, Cloud9, Outsiders, FURIA, MOUZ, OG, fnatic, BIG, Imperial, Evil Geniuses, Bad News Eagles, GamerLegion, 00NATION, 9z, Grayhound, IHC

1-й раунд, 31 октября

16:00 (bo1), MOUZ - outsiders

16:00 (bo1), 9z - GamerLegion

17:15 (bo1), Bad News Eagles - 00NATION

17:15 (bo1), OG - Grayhound

18:30 (bo1), BIG - FURIA

18:30 (bo1), Evil Geniuses - IHC

19:45 (bo1), Vitality - Imperial

19:45 (bo1), Cloud9 - fnatic

2-й раунд, 31 октября

22:15 (bo1), здесь и ниже, команды соперницы пока не известны

22:15 (bo1)

23:30 (bo1)

23:30 (bo1)

1 ноября

00:45 (bo1)

00:45 (bo1)

02:00 (bo1)

02:00 (bo1)

3-й раунд, 1 ноября

16:00 (bo1)

16:00 (bo1)

17:15 (bo1)

17:15 (bo1)

18:30 (bo3)

18:30 (bo3)

22:00 (bo3)

22:00 (bo3)

4-й раунд, 2 ноября

16:00 (bo3)

16:00 (bo3)

19:30 (bo3)

19:30 (bo3)

23:00 (bo3)

23:00 (bo3)

5-й раунд, 3 ноября

16:00 (bo3)

19:30 (bo3)

23:00 (bo3)

Стадия легенд

Команды участницы: NaVi, FaZe, Ninjas in Pyjamas, Sprout, Spirit, ENCE, Heroic, Liquid, + восемь победителей прошлого этапа.

1-й раунд, 5 ноября

16:00 (bo1), здесь и ниже, команды соперницы пока не известны

16:00 (bo1)

17:15 (bo1)

17:15 (bo1)

18:30 (bo1)

18:30 (bo1)

19:45 (bo1)

19:45 (bo1)

2-й раунд, 5 ноября

22:15 (bo1)

22:15 (bo1)

23:30 (bo1)

23:30 (bo1)

6 ноября

00:45 (bo1)

00:45 (bo1)

02:00 (bo1)

02:00 (bo1)

3-й раунд, 6 ноября

16:00 (bo1)

16:00 (bo1)

17:15 (bo1)

17:15 (bo1)

18:30 (bo3)

18:30 (bo3)

22:00 (bo3)

22:00 (bo3)

4-й раунд, 7 ноября

16:00 (bo3)

16:00 (bo3)

19:30 (bo3)

19:30 (bo3)

23:00 (bo3)

23:00 (bo3)

5-й раунд, 8 ноября

16:00 (bo3)

19:30 (bo3)

23:00 (bo3)

Стадия чемпионов

1/4 финала, 10 ноября

19:30 (bo3)

23:00 (bo3)

11 ноября

19:30 (bo3)

23:00 (bo3)

1/2 финала, 12 ноября

19:30 (bo3)

23:00 (bo3)

Гранд-финал, 13 ноября

20:00 (bo3)