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NaVi обыграли BIG, благодаря чему завоевали место в плей-офф IEM Rio Major

Проигрывая первые раунды обеих карт, "Рожденные побеждать" вырвали победу и место в плей-офф.
Вчера, 23:03
Виктор 'sdy' Оруджев / HLTV.org
Виктор 'sdy' Оруджев / HLTV.org

Во вторник, 8 ноября, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) продолжился турнир сери Major киберспортивной дисциплины Counter Strike: Global Offensive - IEM Rio Major.

В рамках пятого раунда стадии легенд состоялся матч украинского коллектива Natus Vincere. В этот раз "Рожденные побеждать" сыграли с немецкой командой BIG. Встреча проходила в формате bo3 и завершилась победой NaVi в двух раундах.

Обе карты прошли по одинаковому сценарию. Первые раунды Mirage и Dust 2 остались за немцами (9:6 и 8:7 соответственно), после чего украинская команда с заметным преимуществом забирала вторые раунды (3:10 и 3:9 соответственно), которые позволили завоевать победу и место в плей-офф турнира.

Лучшим игроком поединка стал Илья 'Perfecto' Залуцкий: на счету игрока NaVi 43 фрага при 27 смертях, имея лучший коэффициент полезности среди обеих команд "+16".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей IEM Rio Major.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Counter-Strike- Global Offensive Natus Vincere IEM Rio Major

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