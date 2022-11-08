NaVi обыграли BIG, благодаря чему завоевали место в плей-офф IEM Rio Major
Во вторник, 8 ноября, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) продолжился турнир сери Major киберспортивной дисциплины Counter Strike: Global Offensive - IEM Rio Major.
В рамках пятого раунда стадии легенд состоялся матч украинского коллектива Natus Vincere. В этот раз "Рожденные побеждать" сыграли с немецкой командой BIG. Встреча проходила в формате bo3 и завершилась победой NaVi в двух раундах.
Обе карты прошли по одинаковому сценарию. Первые раунды Mirage и Dust 2 остались за немцами (9:6 и 8:7 соответственно), после чего украинская команда с заметным преимуществом забирала вторые раунды (3:10 и 3:9 соответственно), которые позволили завоевать победу и место в плей-офф турнира.
GG, @BIGCLANgg pic.twitter.com/6DhL8O6wxZ— NAVI (@natusvincere) November 8, 2022
Лучшим игроком поединка стал Илья 'Perfecto' Залуцкий: на счету игрока NaVi 43 фрага при 27 смертях, имея лучший коэффициент полезности среди обеих команд "+16".
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей IEM Rio Major.