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Топовая киберспортивная организация подпишет украинского таланта в составе CS:GO

Снайпер c молодежного состава NaVi может переехать в шведскую команду.
Сегодня, 09:14
Даниил headtr1ck Валитов / HLTV
Даниил headtr1ck Валитов / HLTV

Различные источники сообщают, что организация Ninja in Pijamas хочет подписать в свой состав по Counter Strike украинца headtr1ck.

18-летний Даниил Валитов в последние годы выступал в составе NaVi Junior и довольно неплохо выделялся на фоне других.

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"Рожденные побеждать" понимают, что игрок не подходит их команде по позициям, а потому решили отпустить его в другую команду.

Состав NiP в последние месяцы покинули два датских игрока, выступавших на позиции снайпера – легендарный dev1ce и es3tag, заменой для которых может стать headtr1ck.


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