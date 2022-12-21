Россияне из NaVi сменили флаг на нейтральный
На сайте Liquipedia киберспортсмены теперь отмечены под другим флагом.
В составе украинской команды Natus Vincere по дисциплине CS:GO до сих пор выступают два представителя страны-агрессора.
Но с сегодняшнего дня на одном из крупнейших киберспортивных сайтов мира Liquipedia и Денис electroNic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий больше не значатся, как россияне.
Теперь возле ников этих игроков отображается полностью белый флаг, а также надпись "не представляет Россию".
Отметим, что все остальные игроки состава - украинцы.