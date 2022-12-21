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Россияне из NaVi сменили флаг на нейтральный

На сайте Liquipedia киберспортсмены теперь отмечены под другим флагом.
Сегодня, 22:00
Илья
Илья "Perfecto" Залуцкий

В составе украинской команды Natus Vincere по дисциплине CS:GO до сих пор выступают два представителя страны-агрессора.

Но с сегодняшнего дня на одном из крупнейших киберспортивных сайтов мира Liquipedia и Денис electroNic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий больше не значатся, как россияне.

Теперь возле ников этих игроков отображается полностью белый флаг, а также надпись "не представляет Россию".

Отметим, что все остальные игроки состава - украинцы.


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